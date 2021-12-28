Субсидии в Украине: как проверить задолженность онлайн

Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисления прекращаются, если долг превышает 20 необлагаемых минимумов.

В случае наличия задолженности граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.

Проверяется наличие задолженности в Едином реестре должников по ссылке. Реестр открытый и бесплатный, потому там можно самостоятельно найти информацию.

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Далее необходимо ввести личные данные и выбрать категорию взыскания. После этого, нажав на кнопку «Шукати», внизу появится результат поиска.

Отметим, что с ноября 2021 года подать заявление на субсидию также можно онлайн с помощью программы «Дия».

Проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКУ, можно онлайн в Едином реестре должников. Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий по ссылке.

Для получения информации также необходимо заполнить все поля и нажать кнопку «Шукати».