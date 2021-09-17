Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал у Министерства социальной политики, за какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии.
Как отмечается, жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотопительный сезоны.
“В случае назначения жилищной субсидии на следующий период 2021-2022 гг. повторно обращаться за назначением жилищной субсидии в октябре 2021 года не требуется. Ее расчет будет проведен органами социальной защиты населения самостоятельно (без обращения граждан)”, – напомнили в Минсоцполитики.
За какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии:
В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года, а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.
В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного (неотопительного) сезона учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.
Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.
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