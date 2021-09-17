Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал у Министерства социальной политики, за какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии.

Как отмечается, жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотопительный сезоны.

“В случае назначения жилищной субсидии на следующий период 2021-2022 гг. повторно обращаться за назначением жилищной субсидии в октябре 2021 года не требуется. Ее расчет будет проведен органами социальной защиты населения самостоятельно (без обращения граждан)”, – напомнили в Минсоцполитики.

За какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии:

доходы учитываются за III -IV кварталы предыдущего календарного года – в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона;

-IV кварталы предыдущего календарного года – в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона; за I-II кварталы текущего календарного года – в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона;

за два квартала, которые предшествуют месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, – в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года, а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного (неотопительного) сезона учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Справка Finance.ua:

право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Как рассчитывается размер субсидии

какие нормативы используются”:https://news.finance.ua/ru/news/-/500884/yaki-normatyvy-vykorystovuyutsya-pry-rozrahunku-subsydiyi-infografika при расчете субсидии.