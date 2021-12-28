Капитализация Apple превысила $3 трлн

Акции американской компании Apple достигли максимально высокой отметки, в результате чего ее капитализация превысила $3 трлн. Ни одна другая компания не стоила так много, пишет CNBC.
Капитализация Apple в последнее время растет очень быстро. Отметки в $1 трлн она достигла в 2018 году, до $2 трлн выросла всего за два года, до $3 трлн — лишь 16 месяцев. Кстати, именно Apple была первой компанией, которая показывала такие результаты.
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Сейчас Apple – самая дорогая компания в мире. Еще совсем недавно она делила лидерство с Saudi Aramco, оценку государственной нефтедобывающей компании указывали на уровне $2 трлн. Теперь же ситуация изменилась, и именно технологический гигант — абсолютный лидер.
Как говорят аналитики, капитализация Apple продолжит расти. Компания уже в который раз показывает рекордные кварталы по доходам, выпускает востребованные гаджеты и продолжает рост. По информации американских инвестбанкиров, в ближайшее время стоимость акций может вырасти еще на 10% как минимум. Целевой показатель на будущий год — до $210 за акцию.
Сейчас главная проблема Apple для дальнейшего роста — дефицит чипов. В компании не скрывают, что могли бы заработать больше, если бы этой проблемы не было.
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