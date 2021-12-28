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Дешевые кредиты: как проверить заимодателя

Дешевые кредиты: как проверить заимодателя

«Кредит онлайн под 0%» и «кредит за 5 минут» — именно такими заманчивыми предложениями в последнее время пестрит интернет-пространство. Люди, желая получить деньги здесь и сейчас, пользуются такой услугой, даже не прочитав текст договора, в котором есть свои нюансы.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, рассказывает, каким образом можно проверить заимодателя и на что обращать внимание при подписании электронного договора о кредите.

Как пишет «Адвокат Права», прежде чем заключать договор, необходимо выяснить, кто ваш кредитор.

Как проверить заимодателя? В соответствии с законодательством Украины, финансовое учреждение или юридическое лицо должно иметь лицензию на предоставление средств в заем, а следовательно — быть зарегистрированным и внесенным в Государственный реестр финансовых учреждений. Перейдите на сайт, найдите его название, например, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и собственное название, которое указывается в кавычках. Если в реестре такой информации нет, то это уже является основанием для того, чтобы отказаться от услуг этой компании.

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Источники для проверки. Следующий шаг — проверить заимодателя в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Если эта компания есть в ЕГР и не находится в процессе прекращения, то запишите ее идентификационный код.

Далее стоит проверить наличие у заимодателя соответствующей лицензии. Для этого сделайте поиск по идентификационному коду юридического лица на сайте Комплексной информационной системы Нацбанка

Напоследок проверьте, нет ли судебных дел с участием компании, по ссылке. Там вы можете получить информацию о том, насколько активно компания взимает задолженность с заемщиков.

Еще одним важным шагом является ознакомление с условиями договора кредитования. Это следует сделать, даже если вы не подписываете никаких бумажных документов — в украинском законодательстве существует понятие “электронного договора". Это договоренность двух или более сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей и оформленная в электронной форме. Подписание настоящего договора сторонами осуществляется через использование:

  • электронной подписи;
  • электронной цифровой подписи, при условии использования средства электронной цифровой подписи всеми сторонами электронной сделки;
  • электронной подписи одноразовым идентификатором;
  • аналога собственноручной подписи (может использоваться только по письменному согласию сторон, в котором содержатся образцы соответствующих аналогов собственноручных подписей).

При заключении договоров кредитования в интернете чаще всего применяется электронная подпись одноразовым идентификатором — алфавитно-цифровой последовательностью, которая может передаваться субъектом электронной коммерции (заимодателем) другой стороне электронной сделки (заемщику) способом связи, указанным во время регистрации в системе (как правило — смс-сообщение).

На что обращать внимание в договоре:

  • размер процентной ставки, может ли она меняться;
  • срок оплаты за пользование кредитом;
  • вид и размер штрафных санкций за несвоевременную оплату;
  • возможность и условия продления срока оплаты;
  • ответственность заемщика за несвоевременный возврат займа;
  • возможность передачи персональных данных заемщика третьим лицам (коллекторам).

Кстати, в самом договоре может быть ссылка на условия кредитования, которые оформлены отдельным документом, что также нужно детально изучить.

Воспользовавшись этими советами, вы получите четкое представление о заимодателе и условиях кредитования. Поэтому останется лишь оценить выгодность кредита. Учтите, что вы берете на себя обязанность вернуть заемные средства, а в случае, если будут нарушены условия заключенного договора, то кредитор имеет право начислять штрафные санкции, которые могут достигать 475 процентов годовых. Поэтому принимать решение о займе нужно лишь после тщательного анализа всех условий.

По материалам Finance.UA
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