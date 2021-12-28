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Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год

Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год

В первом полугодии 2022 года цены на подержанные автомобили в Украине вырастут примерно на 15−20%. Это связано с повышенным спросом на вторичный рынок из-за нехватки новых машин по всему миру.

Об этом сообщает организация «Авто Евро Сила», ссылаясь на данные Института исследований авторынка.

По словам аналитиков, цены в стране будут расти параллельно с рынками Европы, США, Кореи и Китая. Виной всему — глобальный кризис автопрома, связанный с дефицитом чипов и, как следствие, недостатком новых автомобилей.

Что касается Украины, то на рынок за последние месяцы попало много бывших «еврономеров», средний возраст которых — 13 лет. Большую половину рынка подержанных авто в нашей стране формируют недорогие машины (до $ 10 тыс.). А более молодой транспорт, который стоит дороже, в Украину почти не завозят.

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В итоге, по прогнозам экспертов, в следующем году салоны будут распродавать те запасы, которые остались, по старым ценам.

«„Экс-еврономера“ продадутся, запасы ранее ввезенных машин уменьшатся. Поэтому цены на подержанные авто в Украине, по словам аналитиков, подрастут примерно на 15−20% в течение первых 6 месяцев, но все будет постепенно», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что еще одним важным фактором роста цен на транспорт стало подорожание сырья — стали, алюминия, меди, пластика. Поэтому уже с 1 января ценники вырастут на 5−8%. Кроме того, на дорогах появится больше китайских машин.

По материалам УБР
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