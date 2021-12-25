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День финансов: новая отметка в водительских правах, налог при покупке недвижимости, прогноз курса доллара на 2022 год

День финансов: новая отметка в водительских правах, налог при покупке недвижимости, прогноз курса доллара на 2022 год

Среда, 29 декабря. Новости для водителей и для тех, кто впервые собирается покупать недвижимость.

Новая отметка в водительских удостоверениях. С 29 декабря в водительских удостоверениях появится отметка в виде кода «78» в графе 12. Она будет свидетельствовать о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии таковой водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой.

  • Добавим, что народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает введение штрафов для водителей транспортных средств за превышение скорости в пределах населенных пунктов более чем на 80 км/час.

НБУ больше не будет прогнозировать курс. Национальный банк больше не будет предоставлять прогноз курса. Ранее НБУ до 15 марта подавал Кабмину отчет за предыдущий год и прогнозные монетарные показатели на среднесрочный период, в том числе обменный курс гривны к доллару США.

  • Кстати, по прогнозам банкиров, курс доллара в 2022 году будет в коридоре 26−28 гривен. На его поведение могут повлиять несколько факторов.

Новая услуга в «Дії». В государственном приложении «Дія» в тестовом режиме заработала новая функция, которая позволяет украинцам получать уведомления о судебных заседаниях, в которых они принимают участие. Функция позволит не пропустить судебное заседание, о котором обычно суд сообщает обычной почтой. Уведомления будут проходить заранее независимо от того, выступает украинец истцом или ответчиком.

  • Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, 100 тысяч человек зарегистрировали ФЛП автоматически через Дію. Хотя до запуска услуги в Дії только около 5% бизнеса регистрировались онлайн, сейчас уже 66% ФЛП зарегистрировано через Дію.

Налог при покупке недвижимости. Лица, совершающие покупку жилья впервые, имеют право не платить 1% от его стоимости в Пенсионный фонд. Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого надо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав определенные сведения о заявителе. В материале по ссылке рассказываем, кто освобождается от пенсионного сбора и как вернуть безосновательно уплаченный налог.

Госдолг Украины. Как свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, по состоянию на 30 ноября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,56 триллиона гривен или 94,15 миллиарда долларов. Прямой госдолг в ноябре 2021 года в долларовом выражении вырос на 0,96% – до 82,99 млрд долл., в гривневом – на 4,22%, до 2,255 трлн.

По материалам Finance.UA
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