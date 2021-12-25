День финансов: новая отметка в водительских правах, налог при покупке недвижимости, прогноз курса доллара на 2022 год

Среда, 29 декабря. Новости для водителей и для тех, кто впервые собирается покупать недвижимость.
Новая отметка в водительских удостоверениях. С 29 декабря в водительских удостоверениях появится отметка в виде кода «78» в графе 12. Она будет свидетельствовать о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии таковой водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой.
НБУ больше не будет прогнозировать курс. Национальный банк больше не будет предоставлять прогноз курса. Ранее НБУ до 15 марта подавал Кабмину отчет за предыдущий год и прогнозные монетарные показатели на среднесрочный период, в том числе обменный курс гривны к доллару США.
Новая услуга в «Дії». В государственном приложении «Дія» в тестовом режиме заработала новая функция, которая позволяет украинцам получать уведомления о судебных заседаниях, в которых они принимают участие. Функция позволит не пропустить судебное заседание, о котором обычно суд сообщает обычной почтой. Уведомления будут проходить заранее независимо от того, выступает украинец истцом или ответчиком.
Налог при покупке недвижимости. Лица, совершающие покупку жилья впервые, имеют право не платить 1% от его стоимости в Пенсионный фонд. Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого надо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав определенные сведения о заявителе. В материале по ссылке рассказываем, кто освобождается от пенсионного сбора и как вернуть безосновательно уплаченный налог.
Госдолг Украины. Как свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, по состоянию на 30 ноября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,56 триллиона гривен или 94,15 миллиарда долларов. Прямой госдолг в ноябре 2021 года в долларовом выражении вырос на 0,96% – до 82,99 млрд долл., в гривневом – на 4,22%, до 2,255 трлн.
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