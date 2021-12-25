Украинцев будут вызывать в суд сообщениями в «Дії»

В государственном приложении «Дія» в тестовом режиме заработала новая функция, которая позволяет украинцам получать уведомления о судебных заседаниях, в которых они принимают участие.
Об этом в Telegram сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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«Запустили бета-тест сообщений о судебных заседаниях, которые вас касаются», — написал министр.
По его словам, функция позволит не пропустить судебное заседание, о котором обычно суд сообщает обычной почтой. Уведомления будут проходить заранее независимо от того, выступает украинец истцом или ответчиком.
Министр уточнил, что воспользоваться новой функцией можно не обновляя приложение. Однако пользователю необходимо в настройках включить опцию «Разрешить сообщения».
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