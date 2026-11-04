ПриватБанк окончательно выиграл суд у Коломойского и Боголюбова более чем на $3 млрд

Верховный суд Британии поставил точку по делу ПриватБанка против его бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Теперь они должны возместить банку более $3 млрд,поскольку суд отказал им в разрешении на дальнейшее обжалование решения.
В июле 2025 года Высокий суд Англии установил, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов совершили масштабное мошенничество против банка в 2013—2014 годах. Суд обязал бывших владельцев возместить нанесенный ущерб на сумму свыше $3 млрд.
После этого Коломойский и Боголюбов обратились в Апелляционный суд, пытаясь отменить решение. В частности, они утверждали, что якобы уже вернули банку незаконно присвоенные средства. Однако 22 мая 2026 года Апелляционный суд Англии отклонил их жалобы.
Решения Верховного суда Великобритании от 3 ноября 2026 года завершают процедуру обжалования. Следовательно, решение английского суда от июля 2025 года приобретает окончательный характер, и ПриватБанк может добиваться его принудительного исполнения в любой юрисдикции. Речь идет о взыскании с бывших собственников более $3 млрд. Эта сумма охватывает возмещение ущерба, проценты и судебные издержки.
В ПриватБанке приветствовали решение Верховного суда Великобритании и отметили, что отклонение заявлений ответчиков позволяет продолжить работу по принудительному исполнению судебного решения.