Раде предлагают поднять штрафы за превышение скорости в населенных пунктах

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает введение штрафов для водителей транспортных средств за превышение скорости в пределах населенных пунктов более чем на 80 км/час.
Текст проекта № 6463 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств» обнародован на сайте ВР.
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Документом предлагается дополнить статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях новой частью, которая предусматривает введение штрафов в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 тысячи гривен) за управлением водителем транспортным средством с нарушением установленных ограничений скорости движения более чем на 80 км/час.
Предусматривается, что органами, уполномоченными рассматривать дела о таких правонарушениях, будет определена Национальная полиция или Военная инспекция безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Ожидается, что принятие законодательной инициативы положительно повлияет на уровень безопасности дорожного движения и приведет к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, которые двигаются с нарушением установленных ограничений скорости движения.
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