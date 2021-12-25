0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 169 0

Раде предлагают поднять штрафы за превышение скорости в населенных пунктах

Раде предлагают поднять штрафы за превышение скорости в населенных пунктах

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает введение штрафов для водителей транспортных средств за превышение скорости в пределах населенных пунктов более чем на 80 км/час.

Текст проекта № 6463 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств» обнародован на сайте ВР.

Читайте также: Водителям-лихачам ужесточат наказание: что подготовили в ВР

Документом предлагается дополнить статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях новой частью, которая предусматривает введение штрафов в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 тысячи гривен) за управлением водителем транспортным средством с нарушением установленных ограничений скорости движения более чем на 80 км/час.

Предусматривается, что органами, уполномоченными рассматривать дела о таких правонарушениях, будет определена Национальная полиция или Военная инспекция безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Ожидается, что принятие законодательной инициативы положительно повлияет на уровень безопасности дорожного движения и приведет к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, которые двигаются с нарушением установленных ограничений скорости движения.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.