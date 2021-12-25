Курс доллара в 2022 году: в банках рассказали, к чему готовиться украинцам

Курс доллара в 2022 году будет в коридоре 26−28 гривен. На его поведение могут повлиять несколько факторов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Как рассказал изданию начальник аналитического отдела «Альфа-Банка Украина» Алексей Блинов, согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза банка, среднегодовой обменный курс гривна-доллар в 2022 году ожидается на уровне 28,2 гривен.

«Для сравнения, по итогам 2021 года средний курс составит 27,3 гривен/доллар», — отметил он.

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В то же время, по мнению начальника департамента персональных банковских услуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Игоря Левченко, в начале 2022 года основными факторами поддержки или девальвации гривны будут операции НБУ на валютном рынке и настроения нерезидентов.

«В 2022 году поддержка курса со стороны экспортеров, скорее всего, будет уменьшаться, и на это будут влиять цены на сырье, которые подешевели в сравнении с пиками 2021 года», — объяснил эксперт.

А ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых учреждений «ОТП Банка» Антон Куренной уверен, что для курса гривны в 2022 году важным фактором будет новостная лента, связанная с возможной эскалацией на границах, а также возможные изменения инструментов со стороны Федеральной резервной системы США для борьбы с высокими инфляционными реалиями.

«Ожидаем коридор — 26−28 гривен/доллар в 2022 году. Важным остается вопрос о закупке газа в ПХГ — как справится наше правительство при таких высоких ценах и возможном прекращении транзита газа через Украину и получения выручки с данного инструмента», — отметил эксперт «ОТП Банка».

В «Идея Банке» ожидают курсовой коридор 26,50−27,50 гривен/доллар, который, по их прогнозам, сохранится и в начале нового года.