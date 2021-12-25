НБУ больше не будет предоставлять правительству прогноз курса гривны к доллару

Кабинет министров внес изменения в постановление «О разработке прогнозных и программных документов экономического и социального развития и составления проектов Бюджетной декларации и государственного бюджета». Национальный банк больше не будет предоставлять прогноз курса.
Документом исключена норма, согласно которой НБУ до 15 марта подавал Кабинету министров отчет за предыдущий год и прогнозные монетарные показатели и показатели валютно-курсовой политики на среднесрочный период, в том числе обменный курс гривны к доллару США (в среднем за год и на конец года).
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Вместе с тем, предусмотрено проведение консультаций между Минэкономики, Минифином и НБУ по вопросам денежно-кредитной и государственной экономической политики, в частности касательно прогноза основных макроэкономических показателей, включая монетарные показатели и показатели валютно-курсовой политики.
Документом предусмотрена подача Минэкономики ежегодно до 1 марта отчета за предыдущий год, примерных основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на следующий и два последующих года с указанием показателей номинального и реального объема валового внутреннего продукта, индексов потребительских цен и цен производителей, внешней торговли, предположений относительно курса гривны к доллару США (в среднем за год и на конец года), размеров минимальной заработной платы и должностного оклада (тарифной ставки) работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.
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