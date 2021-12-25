С 29 декабря в Украине в водительских удостоверениях появится новая отметка

С 29 декабря в украинских водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач в виде кода «78».
Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.
Со среды, 29 декабря, в Украине будут действовать новые европейские нормы.
Так что в водительских удостоверениях появится отметка в виде кода «78» в графе 12. Она будет свидетельствовать о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.
«При наличии таковой водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой», — отметили в сервисном центре, отметив, что это — шаг к приведению национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январьВчера, 13:29 - 4398 23
Обладатели двойного гражданства смогут участвовать в выборах: закон ЗеленскогоВчера, 19:34 - 840 16
В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривенВчера, 17:39 - 617 6
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят веснойВчера, 16:01 - 2441 6
В 2022 году в Киеве построят 12 перехватывающих паркингов, — КличкоВчера, 13:49 - 793 2
Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости3 ч. назад - 3168
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят веснойВчера, 16:01 - 2441 6
Новый налог на землю: кто и сколько будет платитьВчера, 18:12 - 2066
Топ-30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантовВчера, 21:36 - 1562
Коломойский стал крупнейшим владельцем недвижимости в КливлендеВчера, 14:17 - 1400
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Вчера, 15:10 - 371 1
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1684 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2007
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2585 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2698