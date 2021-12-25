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С 29 декабря в Украине в водительских удостоверениях появится новая отметка

С 29 декабря в Украине в водительских удостоверениях появится новая отметка

С 29 декабря в украинских водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач в виде кода «78».

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Со среды, 29 декабря, в Украине будут действовать новые европейские нормы.

Так что в водительских удостоверениях появится отметка в виде кода «78» в графе 12. Она будет свидетельствовать о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

«При наличии таковой водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой», — отметили в сервисном центре, отметив, что это — шаг к приведению национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

Справка Finance.ua:

  • садясь за руль, водитель всегда должен иметь при себе водительское удостоверение с соответствующей отрытой категорией; документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства, которым управляет водитель, и прицепа, если таковой есть в наличии во время проверки; полис обязательного страхования гражданской ответственности;
  • каждый водитель обязан знать и соблюдать Правила дорожного движения, а в случае их нарушения может понести наказание.

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По материалам Finance.UA
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