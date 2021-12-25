С начала года госдолг Украины вырос на 4%

По состоянию на 30 ноября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,56 триллиона гривен или 94,15 миллиарда долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.
Прямой госдолг в ноябре 2021 года в долларовом выражении вырос на 0,96% – до 82,99 млрд долл., в гривневом – на 4,22%, до 2,255 трлн. В том числе внешний прямой долг в прошлом месяце в долларах вырос на 1,47% – до 45,68 млрд долларов (в гривне – на 4,71%, до 1,241 трлн грн).
Гарантированный государством долг в ноябре в долларовом эквиваленте вырос на 7% – до 11,15 млрд долларов, в гривне – на 10,41%, до 303,24 млрд грн.
С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 4,31% в долларовом эквиваленте и на 19,46% – в гривневом.
Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, ослабел с 26,33 грн за доллар в октябре до 27,17 грн за доллар в ноябре.
Доля обязательств в евро снизилась до 13,07%, в гривне – до 36,18%, в иене – до 0,55%, тогда как в долларах выросла до 35,53%, в СПЗ – до 14,04%.
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