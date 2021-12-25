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В Минцифры назвали количество зарегистрированных онлайн ФЛП

В Минцифры назвали количество зарегистрированных онлайн ФЛП

На сегодня уже 66% ФЛП зарегистрировано через «Дію».

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«100 тысяч человек зарегистрировали ФЛП автоматически через Дію! Это одна из самых популярных услуг на портале — самая быстрая в мире регистрация бизнеса. Услугой довольны 97% пользователей», — сказано в сообщении.

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По его словам, сейчас уже 66% ФЛП зарегистрировано через Дію. Хотя до запуска услуги в Дії только около 5% бизнеса регистрировались онлайн.

«А с мая мы запустили первую государственную услугу без чиновника — автоФЛП. Сейчас если вы заполняете заявку и все верно, ваши данные автоматически попадают в реестр. Больше нет посредника в виде государственного регистратора, который обрабатывает вашу заявку», — добавил Федоров.

Также он сообщил, что ранее государственный регистратор тратил где-то 21 минуту в среднем по стране на регистрацию ФЛП. А сейчас — все автоматически.

«Так мы экономим ресурсы еще и государственных регистраторов, которые могут тратить время на улучшение сервиса для других услуг. Именно такие услуги должны стать цифровым стандартом для Украины», — написал он.

По материалам Finance.UA
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