Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости

Лица, совершающие покупку жилья впервые, имеют право не платить 1% от его стоимости в Пенсионный фонд.
Этим правом пользуются преимущественно те покупатели, которые осведомлены в этом вопросе. Однако из-за отсутствия осведомленности некоторых норм закона человек не пользуется своим правом.
Правительственное решение об освобождении некоторых граждан от уплаты в Пенсионный фонд 1% стоимости приобретаемого жилья или иной недвижимости было зафиксировано соответствующим постановлением КМУ.
Освобождаются от пенсионного сбора:
Законодательная формулировка “человек не имеет и не обретал право собственности на жилье” предусматривает отсутствие следующих операций с недвижимостью:
Пенсионный сбор также не уплачивается при инвестировании в строительство жилья (например, при условии участия в Фонде финансирования строительства, покупки целевых облигаций).
Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого надо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав следующие сведения о заявителе:
Юридические лица в заявлении указывают название компании с указанием кода по ОКПО, физические лица — ФИО и ИНН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов).
В заявлении подаются данные:
Чем выше стоимость жилья, тем больше придется уплатить в Пенсионный фонд 1% налога, который начисляется на всю стоимость покупки.
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