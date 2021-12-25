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Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости

Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости

Лица, совершающие покупку жилья впервые, имеют право не платить 1% от его стоимости в Пенсионный фонд.

Этим правом пользуются преимущественно те покупатели, которые осведомлены в этом вопросе. Однако из-за отсутствия осведомленности некоторых норм закона человек не пользуется своим правом.

Правительственное решение об освобождении некоторых граждан от уплаты в Пенсионный фонд 1% стоимости приобретаемого жилья или иной недвижимости было зафиксировано соответствующим постановлением КМУ.

Освобождаются от пенсионного сбора:

  • юридические лица, приобретающие недвижимое имущество за бюджетные средства;
  • организации иностранных государств, которые имеют иммунитет согласно международным договорам;
  • граждане, которые находились в очереди на получение жилья;
  • граждане, покупающие жилье впервые.

Законодательная формулировка “человек не имеет и не обретал право собственности на жилье” предусматривает отсутствие следующих операций с недвижимостью:

  • покупка;
  • приватизация;
  • наследование;
  • получение в дар;
  • покупка в виде доли в общем имуществе супругов.

Пенсионный сбор также не уплачивается при инвестировании в строительство жилья (например, при условии участия в Фонде финансирования строительства, покупки целевых облигаций).

Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого надо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав следующие сведения о заявителе:

  • заявление произвольной формы с описанием сделки покупки жилья;
  • договор купли-продажи;
  • копия квитанции об уплате пенсионного сбора;
  • справка из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (подтверждение того, что приобретенное жилье является первым приобретенным недвижимым имуществом).

Юридические лица в заявлении указывают название компании с указанием кода по ОКПО, физические лица — ФИО и ИНН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов).

В заявлении подаются данные:

  • о местонахождении юридического лица или местожительстве физического лица;
  • контактный номер телефона;
  • сумма платежа, подлежащая возврату;
  • способ перевода бюджетных средств и реквизиты счета получателя средств в случае безналичного способа возврата средств.

Чем выше стоимость жилья, тем больше придется уплатить в Пенсионный фонд 1% налога, который начисляется на всю стоимость покупки.

По материалам НВ
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