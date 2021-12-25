Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости

Лица, совершающие покупку жилья впервые, имеют право не платить 1% от его стоимости в Пенсионный фонд.

Этим правом пользуются преимущественно те покупатели, которые осведомлены в этом вопросе. Однако из-за отсутствия осведомленности некоторых норм закона человек не пользуется своим правом.

Правительственное решение об освобождении некоторых граждан от уплаты в Пенсионный фонд 1% стоимости приобретаемого жилья или иной недвижимости было зафиксировано соответствующим постановлением КМУ.

Освобождаются от пенсионного сбора:

юридические лица, приобретающие недвижимое имущество за бюджетные средства;

организации иностранных государств, которые имеют иммунитет согласно международным договорам;

граждане, которые находились в очереди на получение жилья;

граждане, покупающие жилье впервые.

Законодательная формулировка “человек не имеет и не обретал право собственности на жилье” предусматривает отсутствие следующих операций с недвижимостью:

покупка;

приватизация;

наследование;

получение в дар;

покупка в виде доли в общем имуществе супругов.

Пенсионный сбор также не уплачивается при инвестировании в строительство жилья (например, при условии участия в Фонде финансирования строительства, покупки целевых облигаций).

Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого надо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав следующие сведения о заявителе:

заявление произвольной формы с описанием сделки покупки жилья;

договор купли-продажи;

копия квитанции об уплате пенсионного сбора;

справка из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (подтверждение того, что приобретенное жилье является первым приобретенным недвижимым имуществом).

Юридические лица в заявлении указывают название компании с указанием кода по ОКПО, физические лица — ФИО и ИНН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов).

В заявлении подаются данные:

о местонахождении юридического лица или местожительстве физического лица;

контактный номер телефона;

сумма платежа, подлежащая возврату;

способ перевода бюджетных средств и реквизиты счета получателя средств в случае безналичного способа возврата средств.

Чем выше стоимость жилья, тем больше придется уплатить в Пенсионный фонд 1% налога, который начисляется на всю стоимость покупки.