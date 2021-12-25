День финансов: новые тарифы на газ, повышение зарплат в 2022 году, идеи для подарков

Во вторник, 28 декабря, о подарках к Новому году и планах на следующий год.
Повышение зарплат в 2022 году. Как показывают результаты опроса от Work.ua, 70% украинских компаний планируют повышение зарплат. Также отмечается, что, если в начале года 37% опрошенных ответили, что у них в компании состоится плановый пересмотр всех зарплат, то в конце года эта цифра возросла до 49%. Во время прошлого опроса 41% украинских работодателей отметили, что не собираются поднимать зарплаты персоналу, а в ходе нынешнего — такой ответ дали 30%.
Тарифы на газ. Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. Большинство поставщиков по-прежнему отказываются от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года. Месячные цены, которые компании предлагают на январь, достигают 60 гривен за кубометр. Однако на рынке есть и более выгодные предложения.
Крупнейший владелец недвижимости в Кливленде. Игорь Коломойский стал крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде, штат Огайо. Как говорится в расследовании Pittsburgh Post-Gazette, олигарх Игорь Коломойский и партнеры вложили миллионы в культовые небоскребы Кливленда и стали крупнейшими коммерческими арендодателями города, используя деньги, похищенные из крупнейшего банка Украины.
Украинцы увеличили вклады в банках. По состоянию на 1 декабря 2021 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках ФГВФЛ составила 641,2 млрд грн. Это на 11,9 млрд грн больше, чем на 1 ноября 2021 года. Из них вклады в национальной валюте – 389,5 млрд грн, а вклады в иностранной валюте – 251,7 млрд грн.
Предоплаченное место для парковки. В столице Украины официально заработала услуга предоплаченной парковки. Ресторан Citronelle и БЦ „София“ — первые владельцы официальных табличек, предоставленных городом. Стоимость парковки – 8599 грн/мес. за паркоместо. Забронировать можно 40% паркоплощадки, остальные 60% всегда остаются общедоступными.
🎄🎁 Чем ближе новогодние праздники, тем актуальнее вопрос: что подарить родным и близким. Каждый подарок индивидуален, как и человек, для которого он подбирается. Поэтому иногда так тяжело выбрать, что же именно подарить, и какую сумму уместно на это потратить. Finance.ua попробует вам в этом помочь. В новом материале мы рассказываем, что можно подарить за 1, 3, 5 тыс. гривен. А в новом видео на нашем YouTube-канале мы спросили у украинцев, что они будут дарить своим родным и близким на праздники, а также сколько денег планируют потратить:
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