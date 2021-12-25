В Киеве заработала услуга предоплаченной парковки

В столице Украины официально заработала услуга предоплаченной парковки.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.
Читайте также: В 2022 году в Киеве построят 12 перехватывающих паркингов, — Кличко
«Ресторан Citronelle и БЦ „София“ — первые владельцы официальных табличек, предоставленных городом. Имеется 2 и 6 мест соответственно, в рамках краткосрочного контракта — до запуска аукционов. Раньше здесь были самовольно установленные конусы», — написал Усов.
Фото: КГГА
Стоимость. 8599 грн/мес. за паркоместо.
Власти Киева предложили бизнесу официальный договор о бронировании машиномест с использованием официального городского знака и прозрачной оплаты.
По словам Усова, забронировать можно 40% паркоплощадки, остальные 60% всегда остаются общедоступными.
Фото: КГГА
«Честное сотрудничество бизнеса с городом можно проверить по QR-коду. Там есть договор контрагента с ответственным коммунальным предприятием „Киевтранспарксервис“ и данные о том, кто подписался на машиноместа, сколько, на какой период, и сколько за это получает городской бюджет», — добавил заместитель председателя КГГА.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 5487 16
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январь5 ч. назад - 1713 14
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят весной2 ч. назад - 757 4
5 чиновников УЗ подозревают в завладении 12 миллионами на ремонте «Бориспольского экспресса»6 ч. назад - 229 3
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валюте7 ч. назад - 2505 3
Очередность выплаты пенсий: кто и когда получает8 ч. назад - 11988
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 5487 16
Каким будет курс доллара в январе: эксперт сказал, чего ждать в начале годаВчера, 18:07 - 3713 1
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валюте7 ч. назад - 2505 3
Как работает технология NFC и как токенизировать платежную карту9 ч. назад - 1919
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)3 ч. назад - 93
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1542 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1966
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2520 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2633