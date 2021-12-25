В Киеве заработала услуга предоплаченной парковки

В столице Украины официально заработала услуга предоплаченной парковки.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

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«Ресторан Citronelle и БЦ „София“ — первые владельцы официальных табличек, предоставленных городом. Имеется 2 и 6 мест соответственно, в рамках краткосрочного контракта — до запуска аукционов. Раньше здесь были самовольно установленные конусы», — написал Усов.



Фото: КГГА

Стоимость. 8599 грн/мес. за паркоместо.

Власти Киева предложили бизнесу официальный договор о бронировании машиномест с использованием официального городского знака и прозрачной оплаты.

По словам Усова, забронировать можно 40% паркоплощадки, остальные 60% всегда остаются общедоступными.



Фото: КГГА

«Честное сотрудничество бизнеса с городом можно проверить по QR-коду. Там есть договор контрагента с ответственным коммунальным предприятием „Киевтранспарксервис“ и данные о том, кто подписался на машиноместа, сколько, на какой период, и сколько за это получает городской бюджет», — добавил заместитель председателя КГГА.