В 2022 году в Киеве построят 12 перехватывающих паркингов, — Кличко

В Киеве в следующем году построят 12 новых перехватывающих паркингов. Большинство из них будут находиться в центре столицы.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал в эфире телеканала «Киев».
По его словам, сейчас в Киеве работают три перехватывающих паркинга. Они были построены в 2020 году и находятся возле станций метро «Выдубичи», «Академгородок» и «Героев Днепра».
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В следующем году построят еще 12 новых паркингов, заверил городской голова.
«В частности, это паркоместа в центре столицы, под Европейской площадью, на Владимирской улице, возле Александровской больницы. Но это приблизительные места расположения», — отметил Кличко.
На перехватывающих паркингах водители могут оставлять свои автомобили и продолжать передвигаться по городу общественным транспортом. Это помогает разгрузить центр города от пробок.
Мэр также добавил, что в процессе разработки находится программа создания паркингов в районах с новостройками.
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