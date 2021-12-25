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В 2022 году в Киеве построят 12 перехватывающих паркингов, — Кличко

В 2022 году в Киеве построят 12 перехватывающих паркингов, — Кличко

В Киеве в следующем году построят 12 новых перехватывающих паркингов. Большинство из них будут находиться в центре столицы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал в эфире телеканала «Киев».

По его словам, сейчас в Киеве работают три перехватывающих паркинга. Они были построены в 2020 году и находятся возле станций метро «Выдубичи», «Академгородок» и «Героев Днепра».

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В следующем году построят еще 12 новых паркингов, заверил городской голова.

«В частности, это паркоместа в центре столицы, под Европейской площадью, на Владимирской улице, возле Александровской больницы. Но это приблизительные места расположения», — отметил Кличко.

На перехватывающих паркингах водители могут оставлять свои автомобили и продолжать передвигаться по городу общественным транспортом. Это помогает разгрузить центр города от пробок.

Мэр также добавил, что в процессе разработки находится программа создания паркингов в районах с новостройками.

По материалам РБК-Украина
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