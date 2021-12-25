Украинцы увеличили вклады в банках

По состоянию на 1 декабря 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 641,2 млрд грн, что на 11,9 млрд грн больше, чем на 1 ноября 2021 года.
Об этом Finance.ua узнал от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2021 года:
Напомним, при проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 243,7 млрд грн.
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Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2021 года составила 62,6 млрд грн (9,8% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
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