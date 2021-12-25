Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валюте

Украинцам выгоднее хранить свои сбережения в банках в национальной валюте. Процент по гривневым депозитам предлагается гораздо выше, чем по вкладам в долларах или евро.
Об этом рассказал финансовый аналитик Тарас Котович в эфире телеканала «Украина 24».
«В любом случае, сбережения в гривне сегодня дают больше выгоды, чем сбережения в валюте. Депозиты по валюте банки дают 1/10 процента преимущественно, поэтому это фактически равно тому, чтобы положить эту валюту под подушку. А учитывая то, что и в Америке есть инфляция, то получишь минус. Если сравнивать с гривной, то сейчас банки предлагают депозиты от 9% в год, а ОВГЗ можно купить под 10-12% спокойно. Я лично предпочитаю гривну, и в принципе не вижу особой необходимости и рисков, чтобы сейчас бежать и покупать валюту, особенно по такому курсу, как у нас есть сейчас», – сказал он, комментируя колебания валютного курса в Украине.
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