До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январь

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. Однако большинство поставщиков по-прежнему отказываются от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.
Читайте также: Аналитики спрогнозировали цену газа в 2022 году
Месячные цены, которые компании предлагают на январь, достигают 60 гривен за кубометр. «ТАС Энергия страны» предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр (в декабре и ноябре 2021 года — 38,35 гривен, в октябре — 30,06 гривен, в сентябре 20,96 рублей за кубометр).
Однако на рынке есть более выгодные предложения. В частности, «Галнафтогаз» сохранил месячный тариф на январь на уровне 7,99 гривен за кубометр.
Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом «Твой Газсбыт», на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и «Нафтогаз Украины».
Годовые тарифные планы остаются значительно выгоднее. Базовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 гривен за кубометр.
Напомним, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.
«Нафтогаз» создал балансирующую группу и в ее рамках предлагает поставщикам на оптовом рынке для нужд населения газ по 7,42 гривен/кубометр. Такая цена была сформирована еще весной 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 3901 11
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валюте2 ч. назад - 847 4
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 6350 4
5 чиновников УЗ подозревают в завладении 12 миллионами на ремонте «Бориспольского экспресса»Около часа назад - 100 2
Оливье и селедка под шубой: во сколько обойдется новогодний стол-2022 (инфографика)4 ч. назад - 406 2
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 6350 4
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 3901 11
Каким будет курс доллара в январе: эксперт сказал, чего ждать в начале годаВчера, 18:07 - 2970 1
Очередность выплаты пенсий: кто и когда получает3 ч. назад - 2682
Как работает технология NFC и как токенизировать платежную карту5 ч. назад - 1323
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1483 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1952
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2494 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2614
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 706