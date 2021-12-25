До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январь

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. Однако большинство поставщиков по-прежнему отказываются от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.

Читайте также: Аналитики спрогнозировали цену газа в 2022 году

Месячные цены, которые компании предлагают на январь, достигают 60 гривен за кубометр. «ТАС Энергия страны» предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр (в декабре и ноябре 2021 года — 38,35 гривен, в октябре — 30,06 гривен, в сентябре 20,96 рублей за кубометр).

Однако на рынке есть более выгодные предложения. В частности, «Галнафтогаз» сохранил месячный тариф на январь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом «Твой Газсбыт», на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и «Нафтогаз Украины».

Годовые тарифные планы остаются значительно выгоднее. Базовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 гривен за кубометр.

Напомним, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

«Нафтогаз» создал балансирующую группу и в ее рамках предлагает поставщикам на оптовом рынке для нужд населения газ по 7,42 гривен/кубометр. Такая цена была сформирована еще весной 2021 года.