70% украинских компаний планируют повышение зарплат в 2022 году

Зарплатные изменения в 2022 году коснутся не всех. Только 70% украинских компаний планируют повышение зарплат.
Об этом свидетельствуют результаты опроса от Work.ua. Finance.ua передает главное.
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«В 2020 году из-за пандемии коронавируса некоторые компании вынуждены были сокращать зарплаты своим работникам, а кое-где и самих работников, чтобы удержать бизнес на плаву. Поэтому и в 2021-й работодатели входили с осторожностью, в частности это касалось и финансовых обещаний», — сказано в исследовании.
Как изменилась ситуация:
Инфографика: Work.ua
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