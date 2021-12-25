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70% украинских компаний планируют повышение зарплат в 2022 году

70% украинских компаний планируют повышение зарплат в 2022 году

Зарплатные изменения в 2022 году коснутся не всех. Только 70% украинских компаний планируют повышение зарплат.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от Work.ua. Finance.ua передает главное.

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«В 2020 году из-за пандемии коронавируса некоторые компании вынуждены были сокращать зарплаты своим работникам, а кое-где и самих работников, чтобы удержать бизнес на плаву. Поэтому и в 2021-й работодатели входили с осторожностью, в частности это касалось и финансовых обещаний», — сказано в исследовании.

Как изменилась ситуация:

  • если в начале года 37% опрошенных ответили, что у них в компании состоится плановый пересмотр всех зарплат, то в конце года эта цифра возросла до 49%;
  • в январе 9% респондентов планировали увеличить вознаграждение за труд лишь ведущим сотрудникам, а в декабре уже 7% обещают такую надбавку;
  • во время прошлого опроса 41% украинских работодателей отметили, что не собираются поднимать зарплаты персоналу, а в ходе нынешнего — такой ответ дали 30%;
  • и только пункт об увеличении зарплат тем, кто в течение года показывал высокие результаты, остался почти без изменений: о намерении повысить оклад лучшим работникам в прошлый раз заявили 13% респондентов, а в этот — 14%.


Инфографика: Work.ua

Справка Finance.ua:

  • по данным robota.ua, в ноябре средняя зарплата по вакансиям составила 12 988 грн, а по резюме — 12 999 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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