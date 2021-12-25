Игорь Коломойский стал крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде, штат Огайо. По данным ФБР, схемы покупки недвижимости использовались для отмывания денег.

Об этом говорится в расследовании Pittsburgh Post-Gazette, основанном на обвинениях американской прокуратуры.

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«Олигарх Игорь Коломойский и партнеры вложили миллионы в культовые небоскребы Кливленда и стали крупнейшими коммерческими арендодателями города, используя деньги, похищенные из крупнейшего банка Украины, утверждает прокуратура», — говорится в статье.

Согласно выводам американского следствия, деньги поступали в Кливленд из украинского ПриватБанка по схеме, по которой работники учреждения, лояльные к Коломойскому, переводили деньги из банка на подконтрольные олигарху компании.

«Год за годом сотрудники банка выдавали миллионы займов компаниям, которые скрыто находятся под контролем олигарха и коллеги-миллиардера Геннадия Боголюбова и учреждены на Британских Виргинских островах и на Кипре, чтобы скрыть поток денег, сообщила прокуратура в делах о конфискации», — говорится в статье.

Напомним, это вторая часть расследования Pittsburgh Post-Gazette о претензиях ФБР к украинскому олигарху. Первая была обнародована в ноябре и касалась скупки Коломойским промышленных предприятий в Огайо.

В августе 2020 года Министерство юстиции США потребовало конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные в ПриватБанке. Оба объекта общей стоимостью 70 млн долларов.

В марте 2021 года Государственный департамент США ввел санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского в связи с причастностью к коррупции.