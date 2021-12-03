День финансов: новые правила распределения ФЛП и декларирование средств на депозитах

Четверг, 23 декабря: о налогах, депозитах и благотворительности:
Тарифы на распределение газа. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на распределение газа с 1 января 2022 года. По сравнению с нынешними тарифами повышение составляет от 10 до 15%.
Декларирование средств на депозитных счетах. Украинцы, размещающие средства на депозитных счетах, не обязаны до 1 мая подавать ежегодные декларации об имуществе и доходах. Налогообложение процентов и дисконтных доходов, начисленных в пользу физических лиц из любых других доходов, производится в общем порядке, установленном НКУ для доходов, которые окончательно облагаются налогом во время их начисления.
Распределение ФЛП по группам. В Украине предложили изменить правила распределения ФЛП по группам. Предполагается, что попасть в 1-ю группу ФЛП смогут исключительно предприниматели, деятельность которых связана с розничной продажей товаров на рынках или с предоставлением бытовых услуг населению.
Дія City и ІТ-специалисты. По результатам исследования dou.ua, большинство ІТ-специалистов против специального правового режима для ІТ-компаний Дія.City, который заработает в конце января 2022 года, а четверть из них намерены уволиться в таком случае. Хотя снизилась доля тех, кто не поддерживает из-за недоверия к Минцифре — с 77% до 66%.
Альтернативный проект об «экономическом паспорте». В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении «экономического паспорта украинца». Он является альтернативным к президентскому, однако не имеет разрушительных последствий для украинской экономики.
Где украинцы планируют отдыхать на Новый год. По данным сервиса поиска авиабилетов, в топ-10 самых популярных стран, куда украинцы планируют полететь на Новый год, вошли: Италия – 11%; Грузия – 11%; Польша – 10%; Турция – 10%; Испания – 7%; Венгрия – 7%.
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В период новогодних праздников многие дают деньги на благотворительность. Но как определить мошенников и где можно проверить информацию – мы исследовали в материале Finance.ua Благотворительность: как и куда помогать правильно
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