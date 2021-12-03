Обязаны ли граждане декларировать средства на депозитных счетах

Граждане, размещающие средства на депозитных счетах, не обязаны до 1 мая подавать ежегодные декларации об имуществе и доходах.

Об этом Finance.ua узнал от Адвоката права.

Как отмечается, в соответствии с п. п. 170.4.1 п. 170.4. ст. 170 НКУ, налоговым агентом налогоплательщика при начислении в его пользу доходов в виде процентов является лицо, которое совершает такое начисление.

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«Так, налоговым агентом в сроки, определенные НКУ для месячного налогового периода, в бюджет уплачивается (перечисляется) общая сумма налога, начисленного по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 НКУ (18%), с общей суммы процентов, начисленных за налоговый (отчетный) месяц на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих счетов, сберегательных (депозитных) сертификатов, вкладов (депозитов) членов кредитного союза в кредитном союзе», — отмечает Адвокат Права.

Доходы окончательно облагаются налогом налоговым агентом при их начислении.

Налогообложение процентов и дисконтных доходов, начисленных в пользу физических лиц из любых других доходов, производится в общем порядке, установленном НКУ для доходов, которые окончательно облагаются налогом во время их начисления.

Справка Finance.ua:

сумма депозитов физических лиц (в т. ч. ФЛП ) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов в январе-октябре возросла почти до 630 млрд грн;

как свидетельствуют данные НБУ , в ноябре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых.

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