В Раде появился альтернативный проект об «экономическом паспорте»

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении «экономического паспорта украинца». Он является альтернативным к президентскому, однако не имеет разрушительных последствий для украинской экономики.

Его автором является народный депутат Михаил Цымбалюк: он написал о новом проекте на своей странице в Facebook.

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«Экономический паспорт украинца — это популистская программа, которую свернут после того, как сменится президент, но изъятые на нее из бюджета средств никто не вернет. Кроме того, такая идея не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансировке бюджета и кризису платежей. Поэтому ныне зарегистрировал альтернативный президентскому проект Закона, который существенно совершенствует идею об экономическом паспорте и не делает его пагубным для украинской экономики», — пояснил Цымбалюк.

В частности, нардеп предлагает расширить Совет Фонда, то есть состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать ключевой орган Фонда — до девяти человек, и включить в ее состав омбудсмена и представителей международных и общественных профильных молодежных организаций. Такой состав, по мнению Цимбалюка, обеспечит объективный и взвешенный подход к выбору кандидатов в Совет Фонда.

Также он предлагает предоставить возможность вложения 18-летними украинцами средств Фонда в собственное жилье и в собственный бизнес на территории Украины.

Еще одно отличие альтернативного законопроекта — в том, что нардеп предлагает направлять в Фонд будущих поколений не призрачные доходы от ренты, а фиксированный процент поступлений в Госбюджет.

«Источники финансирования Фонда предлагается не привязывать к объему нестабильных поступлений от рентных платежей, ведь цены на рынке полезных ископаемых постоянно меняются. Инвестиции в будущие поколения должны осуществляться за счет всех поступлений в Общий фонд Госбюджета (то есть от таможни, акцизов, азартных игр, приватизации, налогов на бизнес, на тяжелую промышленность и креативные индустрии). Именно поэтому источником финансирования определены не менее 5% объема Общего фонда Госбюджета, — что сопоставимо с поступлениями от ренты, однако более перспективно», — пояснил Цымбалюк.

Также альтернативный законопроект содержит *ограничения против использования средств Фонда для финансирования дефицита Госбюджета — например, через облигации внутренних государственных займов, чтобы средства будущих поколений не «проели» на текущие нужды.

«Также будет ограничено финансирование за счет средств Фонда предприятий с долей государства более 50% – чтобы средства по указанию чиновников не направлялись на проекты, которые никогда не окупятся или будут банально украдены», — резюмировал Цимбалюк.

Справка Finance.ua:

6 декабря Президент Владимир Зеленский внес в ВР два законопроекта о введении «экономического паспорта украинца»;