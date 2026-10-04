Каковы признаки того, что тормоза изношены

Тормоза — одна из важнейших систем автомобиля, однако многие водители вспоминают о них только тогда, когда появляются проблемы. На самом деле износ сказывается значительно раньше, и своевременная реакция спасает не только от дорогостоящего ремонта, но и от опасной ситуации на дороге.

Об этом сообщает Auto Swiat.

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Ошибочно мнение, что пока машина тормозит, все в порядке. Система изнашивается постепенно и первые тревожные сигналы появляются задолго до того, как эффективность торможения упадет до критического уровня.

Писк и скрип: когда это действительно опасно

Чаще первым симптомом становится характерный писк или свист во время торможения. Производители колодок часто используют специальные индикаторы износа.

Как только накладка истончается до определенного предела, металл начинает прикасаться к диску и издавать звук. Это сознательное решение, чтобы привлечь внимание водителя.

Проблема в том, что многие автовладельцы привыкают к таким звукам или считают их безвредными. На самом же деле это обычно последний момент для сравнительно дешевой замены колодок.

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Иногда писк приводит к загрязнению, влаге или незначительной коррозии дисков, и тогда звук исчезает после нескольких торможений. Но если он повторяется регулярно, это уже четкое предупреждение.

Еще более тревожный сигнал — металлический скрежет. Такой звук может означать, что фрикционный материал почти полностью стерся, а металлическая часть трется непосредственно о диск. Тогда заменять придется не только колодки, но и диски, так что расходы стремительно вырастут.

Слабое торможение и вибрации

Один из самых характерных симптомов износа — это ухудшение эффективности торможения. Водитель замечает, что автомобилю нужно больше дороги для остановки или приходится сильнее давить на педаль.

Причин может быть несколько: изношенные колодки или диски или тормозная жидкость, которая со временем теряет свои свойства. Как бы то ни было, к этому симптому стоит отнестись максимально серьезно.

Некоторые предупреждения не слышны, а ощущаются. Типичный пример, это вибрации на руле или педали тормоза, обычно указывающие на износ или деформацию дисков.

Такое случается после интенсивной эксплуатации, частой езды в горах или многократных резких торможений. Вместо плавного замедления водитель ощущает характерную пульсацию, которая со временем усиливается.

Авто тянет в сторону — опасный сценарий

Еще хуже сценарий, когда во время торможения машина заметно отклоняется в одну сторону.

Причиной бывает неравномерный износ колодок или дисков или неисправный суппорт, из-за чего одно колесо тормозит сильнее других.

Такой симптом особенно опасен на высокой скорости. На скользком покрытии или во время экстренного торможения это может привести к потере стойкости автомобиля.

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У многих авто имеются датчики, которые контролируют износ колодок и по достижении предельного значения выводят сообщение или индикатор на приборную панель. Игнорировать его не следует.

Машина будет продолжать тормозить, но дальнейшая эксплуатация ускорит износ других элементов системы.

Нужно следить и за уровнем тормозной жидкости. Незначительное снижение является естественным следствием износа колодок, однако быстрое падение требует проверки всей системы на предмет утечек.