Специальный правовой режим для ІТ-компаний заработает в конце января 2022 года - Федоров

Специальный правовой режим для ІТ-компаний Дія.City заработает в конце января 2022 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время пресс-конференции 21 декабря.

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«Проект Дія.City уже прошел фундаментальные шаги — это принятие законопроектов, и в январе он заработает. В конце января — начале февраля компании смогут подавать заявки и платить налоги по новой налоговой системе. При этом все системы, которые работали до этого, остаются. Это будет как альтернатива, новая опция», — сказал Федоров.

Он добавил, что Дія.City предоставит возможность ІТ-компаниям в пять раз меньше платить налоги, если сравнивать с той налоговой системой, которая сейчас работает в Украине для компаний.

По словам вице-премьера, новый правовой режим, кроме налогов, включает в себя также юридическую систему, которая позволит привлекать инвестиции и решать проблемы ІТ-компаний.

Федоров отметил, что благодаря Дія.City в Украине к 2025 году вырастет количество ІТ-специалистов до 450 тыс., а ІТ-отрасль будет приносить 16−17 млрд грн доходов в бюджет.

Он подчеркнул, что Дія.City — это шаг к трансформации Украины в страну-стартапов.

Напомним, Дія City — специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии. Проект введет в Украине одни из лучших в Восточной Европе правовых и налоговых условий для развития ІТ. Условия Дія City будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине» № 1946-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 декабря 2021 года.

Документ предусматривает ряд условий, в частности предоставляет возможность выбирать, какой корпоративный налог уплачивать: налог на выведенный капитал (НнВК) в размере 9% или налог на прибыль — 18%. Также он вводит специальные ставки для сотрудников IT-компаний и гиг-специалистов: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5%, единый социальный взнос — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%. Если специалист получает более 240 тыс. евро в год, то весь доход выше этого лимита будет облагаться 18% НДФЛ.

Налогообложение ФЛП, которые будут сотрудничать с резидентами Дія City, будет оставаться на уровне действующих на сегодня ставок. Суммы сверх лимита для плательщиков НнВК будут облагаться налогом в размере 9%. Плательщики налога на прибыль расходы на ФЛП, которые будут превышать разрешенные 20%, должны будут включать в финансовый результат.