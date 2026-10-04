0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно

Технологии&Авто
38
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
YouTube
YouTube
Ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно.
Об этом пишет TechCrunch.

Как это работает

Пользователям нужно будет ввести запросы в специальное поле и искусственный интеллект Gemini создаст персонализированную ленту рекомендаций.
В частности, можно попросить видеоподкасты для 20-минутной пробежки или подборку asmr-рецептов.
В то же время можно уточнять, какой контент добавить, какой не показывать и видам какого типа отдавать приоритет.
Ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно
Ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно
Созданная лента будет отображаться в верхней части главной страницы YouTube в отдельной вкладке.
При этом пользователь сможет переключаться между стандартными рекомендациями.
Созданная лента появляется в верхней части главной страницы YouTube в отдельной вкладке
Созданная лента появляется в верхней части главной страницы YouTube в отдельной вкладке
Настраивать собственные ленты можно будет в веб-версии и мобильном приложении уже со следующего месяца.
По материалам:
The Village Україна
Youtube
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems