Ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно.

Об этом пишет TechCrunch.

Как это работает

Пользователям нужно будет ввести запросы в специальное поле и искусственный интеллект Gemini создаст персонализированную ленту рекомендаций.

В частности, можно попросить видеоподкасты для 20-минутной пробежки или подборку asmr-рецептов.

В то же время можно уточнять, какой контент добавить, какой не показывать и видам какого типа отдавать приоритет.

Ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно

Созданная лента будет отображаться в верхней части главной страницы YouTube в отдельной вкладке.

При этом пользователь сможет переключаться между стандартными рекомендациями.

Созданная лента появляется в верхней части главной страницы YouTube в отдельной вкладке