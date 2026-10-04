Ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно
Ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно.
Об этом пишет TechCrunch.
Как это работает
Пользователям нужно будет ввести запросы в специальное поле и искусственный интеллект Gemini создаст персонализированную ленту рекомендаций.
В частности, можно попросить видеоподкасты для 20-минутной пробежки или подборку asmr-рецептов.
В то же время можно уточнять, какой контент добавить, какой не показывать и видам какого типа отдавать приоритет.
Созданная лента будет отображаться в верхней части главной страницы YouTube в отдельной вкладке.
При этом пользователь сможет переключаться между стандартными рекомендациями.
Настраивать собственные ленты можно будет в веб-версии и мобильном приложении уже со следующего месяца.
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