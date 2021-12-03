Путешествия за границу в период праздников: украинцам дали рекомендации

Ежегодно в преддверии новогодних и рождественских праздников увеличивается количество путешественников.
Поэтому Госпогранслужба дала советы украинцам, которые хотят выехать на праздники за границу. Finance.ua передает главное.
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«В то же время, чтобы избежать скопления лиц и транспорта перед пунктами пропуска, просим путников планировать поездки заблаговременно. Обращаем внимание на то, что при пересечении границы, кроме проверки документов, пограничники осуществляют меры контроля, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
При планировании поездок рекомендуют использовать информацию из официальных источников:
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