Путешествия за границу в период праздников: украинцам дали рекомендации

Ежегодно в преддверии новогодних и рождественских праздников увеличивается количество путешественников.

Поэтому Госпогранслужба дала советы украинцам, которые хотят выехать на праздники за границу. Finance.ua передает главное.

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«В то же время, чтобы избежать скопления лиц и транспорта перед пунктами пропуска, просим путников планировать поездки заблаговременно. Обращаем внимание на то, что при пересечении границы, кроме проверки документов, пограничники осуществляют меры контроля, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

При планировании поездок рекомендуют использовать информацию из официальных источников:

заблаговременно ознакомиться с правилами пересечения государственной границы Украины во время карантина по ссылке

информацию о загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы

особенности въезда в разные страны во время пандемии и транзита через их территорию можно проверить на сайте Министерства иностранных дел Украины

документы, необходимые для пересечения государственной границы гражданами Украины

документы, необходимые для пересечения границы Украины иностранцами и лицами без гражданства