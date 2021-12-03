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Путешествия за границу в период праздников: украинцам дали рекомендации

Путешествия за границу в период праздников: украинцам дали рекомендации

Ежегодно в преддверии новогодних и рождественских праздников увеличивается количество путешественников.

Поэтому Госпогранслужба дала советы украинцам, которые хотят выехать на праздники за границу. Finance.ua передает главное.

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«В то же время, чтобы избежать скопления лиц и транспорта перед пунктами пропуска, просим путников планировать поездки заблаговременно. Обращаем внимание на то, что при пересечении границы, кроме проверки документов, пограничники осуществляют меры контроля, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

При планировании поездок рекомендуют использовать информацию из официальных источников:

  • заблаговременно ознакомиться с правилами пересечения государственной границы Украины во время карантина по ссылке
  • информацию о загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы
  • документы, необходимые для пересечения государственной границы гражданами Украины
  • документы, необходимые для пересечения границы Украины иностранцами и лицами без гражданства
По материалам Finance.UA
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