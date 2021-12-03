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Кабмин утвердил безвизовое соглашение еще с одной курортной страной

Кабмин утвердил безвизовое соглашение еще с одной курортной страной

Кабинет Министров Украины на заседании правительства 23 декабря одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований. Граждане двух стран могут находиться на территории другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на это время гражданам Республики Сейшельские острова для въезда в Украину оформляются соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).

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В соответствии с односторонним решением Республики Сейшельские острова граждане Украины могут въезжать и пребывать в Республике Сейшельские острова с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.

По результатам переговорного процесса с сейшельской стороной по дипломатическим каналам согласован проект соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.

Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового въезда и пребывание граждан Украины и граждан Республики Сейшельские острова в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

По материалам РБК-Украина
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