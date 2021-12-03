Правила распределения ФЛП по группам хотят изменить: что предлагают

В Украине предложили изменить правила распределения ФЛП (физлиц-предпринимателей) по группам. Предполагается, что попасть в 1-ю группу ФЛП смогут исключительно предприниматели, деятельность которых связана с розничной продажей товаров на рынках или с предоставлением бытовых услуг населению.
Такие нововведения для физлиц-предпринимателей прописаны в законопроекте №6348. Документ опубликован на сайте Верховной Рады, но в сессионном зале пока не рассматривался. Его авторами указаны депутаты фракции “Слуга народа” (Заблоцкий М.Б. и др.)
Читайте также: Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРО
Если закон примут, к 1 группе смогут относиться ФЛП, чей годовой штатный фонд не превышает 165 минимальных зарплат (сейчас это чуть более 1 млн грн). Виды деятельности также ограничат:
ФЛП, согласно законопроекту, разрешается находиться во 2-й группе, если в его штате до 10 сотрудников. В таком случае общий годовой фонд оплаты труда не может превышать 834 минимальные зарплаты (около 5,5 млн грн).
Для 3-й группы предлагается увеличить порог дохода. На более чем 10 наемных работников – до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн грн по состоянию на декабрь-2021).
При этом из первой и второй группы т.н. ФЛП-единщиков (плательщиков единого налога) хотят исключить оптовых торговцев, интернет-провайдеров, риелторов, аптеки, медклиники, врачей и строителей. Сейчас налоги установлены на таком уровне:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 6021 19
В Украине женщин обязали встать на воинский учетОколо часа назад - 819 7
Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия COVID-сертификатов2 ч. назад - 446 5
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРОВчера, 16:02 - 20515 5
СБУ разоблачила самопровозглашенного «президента», который успел сформировать «теневое правительство»3 ч. назад - 754 3
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРОВчера, 16:02 - 20515 5
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 6021 19
Альфа-Банк подарил клиентам более миллиона гривенВчера, 14:31 - 1973 1
«Ковидную тысячу» будут выдавать еще 13 банков — ФедоровВчера, 15:02 - 1006 2
Антимонопольщики открыли дело в отношении МХП КосюкаВчера, 16:49 - 906
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1744
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2282 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2396
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 635
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1954 1