Правила распределения ФЛП по группам хотят изменить: что предлагают

В Украине предложили изменить правила распределения ФЛП (физлиц-предпринимателей) по группам. Предполагается, что попасть в 1-ю группу ФЛП смогут исключительно предприниматели, деятельность которых связана с розничной продажей товаров на рынках или с предоставлением бытовых услуг населению.

Такие нововведения для физлиц-предпринимателей прописаны в законопроекте №6348. Документ опубликован на сайте Верховной Рады, но в сессионном зале пока не рассматривался. Его авторами указаны депутаты фракции “Слуга народа” (Заблоцкий М.Б. и др.)

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Если закон примут, к 1 группе смогут относиться ФЛП, чей годовой штатный фонд не превышает 165 минимальных зарплат (сейчас это чуть более 1 млн грн). Виды деятельности также ограничат:

розничная торговля с торговых мест на рынках;

производство или ремонт обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий по индивидуальному заказу;

парикмахерские услуги, маникюр, педикюр и др.;

клининговые услуги по индивидуальному запросу;

репетиторство;

услуги гувернантки, в частности частное воспитание;

содержание и уход за животными, в том числе и дрессировка;

фотоуслуги;

социальная помощь без проживания.

ФЛП, согласно законопроекту, разрешается находиться во 2-й группе, если в его штате до 10 сотрудников. В таком случае общий годовой фонд оплаты труда не может превышать 834 минимальные зарплаты (около 5,5 млн грн).

Для 3-й группы предлагается увеличить порог дохода. На более чем 10 наемных работников – до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн грн по состоянию на декабрь-2021).

При этом из первой и второй группы т.н. ФЛП-единщиков (плательщиков единого налога) хотят исключить оптовых торговцев, интернет-провайдеров, риелторов, аптеки, медклиники, врачей и строителей. Сейчас налоги установлены на таком уровне: