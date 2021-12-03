Где украинцы планируют отдыхать на Новый год: топ-10 стран

При выборе страны для празднования Нового года украинцы чаще всего покупают билеты в Италию, а именно в Рим. Эта страна оказалась на первом месте по поисковым запросам на даты с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.
Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска авиабилетов aviasales.ua, передает издание The Village.
Многие украинцы планируют проводить новогодние и рождественские праздники в Грузии, Польше, Турции и Испании.
В целом, по данным сервиса поиска авиабилетов, в топ-10 самых популярных стран, куда украинцы планируют полететь на Новый год, вошли:
В 2021 году в сравнении с 2020-м количество бронирований авиабилетов на новогодние праздники выросло в 6 раз.
Меньше всего на билеты потратят украинцы, которые собираются проводить новогодние праздники в Европе. Средняя стоимость перелета в одну сторону эконом-классом варьируется от 1500 гривен (Италия) до 2600 гривен (Испания).
Среди популярных направлений в период новогодних праздников самые дорогие ОАЭ (от 5300 гривен) и Шри-Ланка (от 9600 гривен).
Во внутреннем сообщении Украины Киев возглавил рейтинг самых популярных направлений в период празднования Нового года. За ним по частоте запросов идут Одесса, Днепр, Ивано-Франковск и Харьков. В пределах страны украинцы планируют путешествовать от 4 до 6 дней.
Рейтинг стран, в которых украинцы собираются провести новогодние праздники, скорее всего, вскоре немного изменится, так как Италия, которая заняла первое место в списке, с 16 декабря закрыла свои границы для украинцев из-за быстрого распространения штамма коронавируса “Омикрон”.
Граждане Украины не смогут въехать в страну, в том числе с целью туризма. Запрет на въезд будет действовать по меньшей мере до 31 января 2022 года.
Кроме того, правительство Польши усилило карантинные ограничения, ужесточив правила въезда для иностранцев, в том числе для украинцев. Теперь при въезде на территорию страны нужно предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.
Он должен быть на польском или английском языках и сделан не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.
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