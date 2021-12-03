День финансов: решение по учетной ставке и карта для «тысячи Зеленского» от monobank

Четверг, 9 декабря. Решение Нацбанка, прогнозы Шабана и предположение Тигипко.

Решение по учетной ставке. Сегодня правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Карты для выплат “тысячи Зеленского” от monobank. monobank с 9 декабря 2021 года начал открывать карты для получения вакцинированными клиентами компенсации 1000 гривен от государства. Для получения выплаты от государства обязательно должно быть установлено приложение “Дія”. Как сообщил сооснователь банка Олег Гороховский, monobank будет зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней, пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры.

Кстати, сегодня бизнесмен Сергей Тигипко, владелец Универсал Банка, заявил, что monobank, который работает на его лицензии, стоит в разы больше, чем $1 млрд. По словам банкира, годовая прибыль от проекта превышает $300 млн.

Приватизация госбанков. Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, Укрэксимбанк должен оставаться в государственной собственности. О приватизации Ощадбанка и Укргазбанка правительство готово говорить, а ПриватБанк приносит около $1 млрд прибыли в бюджет, там есть вопросы относительно продажи.

Платежи на основе блокчейна. В свою очередь заместитель главы НБУ Алексей Шабан прогнозирует, что в следующем году на платежном рынке появятся первые платежные решения на основе блокчейна. По его словам, с точки зрения регулирования Национального банка это решение не требует дополнительных изменений в регуляциях. Кроме того, в следующем году заработает «песочница» НБУ, где финтех сможет развиваться.

Накопительная пенсия для работники предприятий большой приватизации. Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому работники предприятий большой приватизации перейдут на накопительную пенсионную систему. Инвестор, который покупает такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более чем половины работников предприятия. Взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

Новые штрафы за превышение скорости. В Верховную Раду Украины подали новый законопроект, который предусматривает увеличение штрафов и даже лишение прав. Так, за превышение скорости в населенном пункте на 20 км/ч штраф планируют утвердить в 340 гривен; на 30 км/ч – 1,7 тысячи гривен; на 50 км/ч – лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев; на 70 км/ч – лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Газ потребителям ППН будут поставлять по базовой цене. Потребителям, оказавшимся без поставщика газа, “Нафтогаз” будет поставлять голубое топливо по льготному тарифу в 7,96 грн/куб. Такое решение НКРЭКУ принял на заседании 9 декабря. Оно позволит бытовым потребителям, пользующимся услугами поставщика последней надежды, получать газ на условиях базового годового предложения “Нафтогаза”.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев ответит на два самых популярных вопроса, которые зрители писали в комментариях: во что инвестировать 10 и 20 тыс. долларов и в какой валюте хранить деньги для покупки недвижимости: