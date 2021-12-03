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Из трех госбанков точно не продадут только один, — министр финансов

Из трех госбанков точно не продадут только один, — министр финансов

Укрэксимбанк должен оставаться в государственной собственности. О приватизации Ощадбанка и Укргазбанка правительство готово говорить, а ПриватБанк приносит около $1 млрд прибыли в бюджет, там есть вопросы относительно продажи.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал министр финансов Сергей Марченко.

«У каждого банка своя стратегия. Есть стратегия, каким образом поступать по Привату. Так как существующие нерешенные общие вопросы с предыдущими собственниками, они определяют будущее банка. Как собственник, Министерство финансов получает в бюджет дивиденды от банка. ПриватБанк приносит примерно миллиард долларов дивидендов каждый год. Укрэксим — это банк развития, который должен оставаться в собственности государства, и поэтому стратегия приватизации Укрэксима не предусматривалась. Ощадбанк, здесь есть разные подходы. Есть возможность либо приватизации сразу банка, либо привлечения ЕБРР — такой вариант сейчас рассматривается. Ни один из этих путей не противоречит друг другу. По поводу Укргаза. Есть интерес к этому банку, его приватизации, мы готовы его рассматривать», — рассказал министр.

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«Мы готовы говорить о приватизации», — сказал Марченко, отвечая на вопрос о будущем Укргазбанка и Ощадбанка.

При этом министр прояснил ситуацию с вхождением в капитал Укргазбанка IFC (Международная финансовая корпорация. — Ред.).

«IFC не собирается приватизировать Укргазбанк. Целью вхождения IFC в капитал является создание более высокой стоимости Укргаза. Предоставление ему большего качества. Это идея вхождения. Но в целом ни IFC, ни ЕБРР не собираются быть собственниками украинских государственных банков. Как частичное участие в капитале с целью помочь нам в дальнейшей продаже — это так», — сказал Марченко.

«И по Привату нужно говорить. Но это более сложный процесс, чем просто говорить об этом», — добавил он.

По материалам НВ
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