Сколько Украина потратила на поддержку госбанков - исследование

Расходы налогоплательщиков на поддержку государственных банков за последние 12 лет превысили 370 млрд грн, или более $ 21 млрд по историческому обменному курсу.

Об этом свидетельствует исследование эксперта центра социально-экономических исследований CASE Украина Евгения Дубогрыза.

Речь идет о средствах, потраченных на увеличение уставного капитала банков, которые с начала деятельности принадлежали государству, а также банков, которые были национализированы во время финансовых кризисов 2008−2009 и 2014−2016 лет.

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Из этой суммы $ 7,9 млрд приходится на расходы, сделанные для того, чтобы национализированные банки смогли возобновить свою деятельность как платежеспособные.

$ 7,7 млрд — прямая поддержка или докапитализация госбанков — компенсация убытков от сомнительных и, в отдельных случаях, политически мотивированных решений менеджмента.

«В основном эти убытки возникли из-за предоставления кредитов заемщикам, которые не имели возможности или желания возвращать госбанкам долги. Еще $ 5,7 млрд — это расходы на проценты по ценным бумагам, облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет выпуска которых государство увеличивало уставный капитал банков», — указано в исследовании.

В 2021−2027 годах Украина будет тратить на государственные банки почти 17 млрд грн ($ 600 млн по текущему обменному курсу) в год, поскольку платит проценты по ОВГЗ, которые правительство выпускало, чтобы спасти банки от неплатежеспособности.

Отмечается, что эти расходы лишь частично будут компенсироваться за счет дивидендов от прибыли госбанков. Всего за последние 12 лет дивиденды составляли 59,1 млрд грн, или около 17% суммы, потраченной на поддержку государством своих банков. В первую очередь дивиденды платит ПриватБанк — единственный из банков государственного сектора, доходность и операционная эффективность которого лучше средних показателей банков с иностранным и частным украинским капиталом.

«Эффективность весомой части расходов на государственный банковский сектор сомнительна. Из трех банков, национализированных в 2009 году, один в итоге все равно покинул рынок во время кризиса 2014 — 2016 годов, еще два государство спасло существенными новыми вливаниями капитала. Возврат уже потраченных средств или даже значимой части потраченных средств от прибылей банков или приватизации также маловероятен. Об этом свидетельствует пример Укргазбанка. В целом расходы государства на этот банк на протяжении 2009−2020 годов превысили $ 1,3 млрд по историческому курсу валют. Во время заключения сделки по продаже 20% банка International Finance Corporation в начале 2021 года 100% капитала банка было косвенно оценено в 150 млн евро», — говорится в исследовании.