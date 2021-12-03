Регулятор разрешил продавать газ клиентам «поставщика последней надежды» по 7,96 гривны за кубометр

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разрешила продавать клиентам «поставщика последней надежды» (ППН) газ на условиях типового договора поставки природного газа бытовым потребителям, по 7,96 грн за 1 кубометр.
Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 9 декабря.
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Решение НКРЭКУ: до 1 мая 2022 года регулятор имеет право по обращению ППН разрешать клиентам такого поставщика получать газ на условиях типового договора поставки для бытовых потребителей и базового годового предложения.
Таким образом, клиенты ППН с декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года (включительно) будут получать газ по цене 7,96 грн за 1 кубометр (с НДС).
Напомним, ранее НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в НКРЭКУ с просьбой поскорее внести изменения в механизм ценообразования на газ, отпускаемый «поставщиком последней надежды».
В октябре-ноябре Кабмин зафиксировал цену газа для клиентов ППН на уровне 7,96 грн за кубометр (с НДС, без стоимости транспортировки), но такое предложение не было продлено на декабрь. Из-за этого тариф на газ для потребителей ППН превысил 30 грн за 1 кубометр.
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