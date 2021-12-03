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Регулятор разрешил продавать газ клиентам «поставщика последней надежды» по 7,96 гривны за кубометр

Регулятор разрешил продавать газ клиентам «поставщика последней надежды» по 7,96 гривны за кубометр

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разрешила продавать клиентам «поставщика последней надежды» (ППН) газ на условиях типового договора поставки природного газа бытовым потребителям, по 7,96 грн за 1 кубометр.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 9 декабря.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Решение НКРЭКУ: до 1 мая 2022 года регулятор имеет право по обращению ППН разрешать клиентам такого поставщика получать газ на условиях типового договора поставки для бытовых потребителей и базового годового предложения.

Таким образом, клиенты ППН с декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года (включительно) будут получать газ по цене 7,96 грн за 1 кубометр (с НДС).

Напомним, ранее НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в НКРЭКУ с просьбой поскорее внести изменения в механизм ценообразования на газ, отпускаемый «поставщиком последней надежды».

В октябре-ноябре Кабмин зафиксировал цену газа для клиентов ППН на уровне 7,96 грн за кубометр (с НДС, без стоимости транспортировки), но такое предложение не было продлено на декабрь. Из-за этого тариф на газ для потребителей ППН превысил 30 грн за 1 кубометр.

Справка Finance.ua:

  • в Украине в 2022 году тарифы на газ повысят на 20%. При этом электроэнергия подорожает на 17,5%, а горячая вода и отопление — на 16%. В целом же инфляция составит 8%;
  • НКРЭКУ предварительно одобрила новые тарифы на распределение газа;
  • НАК «Нафтогаз Украины» с мая 2022 года привяжет цены на газ для населения в Украине к рыночной его стоимости в Европе, поскольку 30 апреля 2022 года завершается действие фиксированной цены на голубое топливо.
По материалам Finance.UA
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