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Нацбанк повысил учетную ставку

Нацбанк повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Пик инфляционного всплеска пройден, но инфляция снижается медленнее, чем ожидалось.

Также в НБУ отметили, что в октябре рост потребительских цен притормозил до 10,9% в годовом измерении. По оценкам Национального банка, в ноябре инфляция продолжила замедляться. Этому и в дальнейшем способствовали исчерпание низкой прошлогодней базы сравнения, лучшие нынешние урожаи, административные решения по тарифам ЖКХ и влияние предыдущих решений по ужесточению монетарной политики.

Эффекты от текущего ослабления гривны к доллару США частично компенсируются ее укреплением к другим валютам стран – основных торговых партнеров.

Впрочем, инфляция снижается медленно вследствие ряда факторов. В частности, усиливается давление на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора из-за вторичных эффектов от подорожания продовольственных товаров и энергоносителей. Также инфляцию подпитывает увеличение расходов бизнеса на логистику и оплату труда. Кроме того, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и карантинные ограничения, внутренний потребительский спрос остается устойчивым. В результате текущая траектория инфляции остается выше, чем предполагалось октябрьским макропрогнозом Национального банка.

Инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и в течение всего 2022 года.

Продовольственная инфляция будет замедляться как благодаря высоким нынешним урожаям, так и коррекции мировых цен в 2022 году. Весной также ожидается снижение цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона. Фундаментальное давление также постепенно ослабнет, учитывая ожидаемое замедление темпов роста зарплат в следующем году и дальнейший эффект от предпринятых Национальным банком мер по ужесточению монетарной политики.

Справка Finance.ua:

  • 22 июля правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.
  • 17 июня Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%.
  • 5 апреля правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п. п. до 7,5% годовых.
  • 4 марта приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых.
  • 21 января приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
По материалам Finance.UA
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