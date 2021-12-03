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Тигипко — о продаже monobank: «Миллиард — слишком мало. Мы никуда не торопимся»

Тигипко — о продаже monobank: «Миллиард — слишком мало. Мы никуда не торопимся»

Бизнесмен Сергей Тигипко, владелец Универсал Банка считает, что monobank, который работает на его лицензии, стоит в разы больше, чем $1 млрд.

Об этом он сообщил «Минфину» в кулуарах конференции UAFIN. TECH 2021.

По словам банкира, годовая прибыль от проекта превышает $300 млн.

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«Три – это слишком низкий мультипликатор для финтеха, которые в мире продаются с коэффициентами 5−6 и более», — объяснил Сергей Тигипко, добавив, что предметных переговоров по продаже monobank пока не было.

По словам банкира, monobank продолжает активно расти после увеличения капитала в сентябре. По его оценкам, нынешнего запаса хватит минимум до февраля, затем планируется очередное увеличение капитала.

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Позже в ходе дискуссии Сергей Тигипко отметил, что в ноябре mono каждый день набирал по 5,7 тыс. новых клиентов, а кредитный портфель вырос более чем на 1,2 млрд грн.

Кстати, банкир вполне доволен и тем, как развиваются другие необанки — izibank и sportbank, работающие на базе Таскомбанка. В частности, он отметил, что клиентская база ежемесячно прирастает на 30−40 тыс., а суммарный кредитный портфель составляет 700 млн грн.

По материалам Минфин.com.ua
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