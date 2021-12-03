monobank начал открывать карты для выплат вакцинированным

monobank с 9 декабря 2021 года начал открывать карты для получения вакцинированными клиентами компенсации 1000 гривен от государства. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.
Как открыть карту:
Важно! Для получения выплаты от государства обязательно должно быть установлено приложение “Дія”.
Отметим, что функция должна заработать уже в течении дня, 9 декабря. Как написал Гороховский, государство планирует начать выплаты уже 19 декабря, но надо следить за новостями из Кабмина, ведь дата может корректироваться.
“Карту советую оформить уже сейчас, чтобы мы заранее передали ее номер в Дію, и тогда вы получите выплату в числе первых,” – написал он.
В сообщении также указано, что monobank будет зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней, пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры (Минэкономики-Казначейство-Ощадбанк).
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