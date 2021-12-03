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monobank начал открывать карты для выплат вакцинированным

monobank начал открывать карты для выплат вакцинированным

monobank с 9 декабря 2021 года начал открывать карты для получения вакцинированными клиентами компенсации 1000 гривен от государства. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

Как открыть карту:

  • обновите приложение и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите «Открыть карту», далее надо выбрать карту «єПідтримка»;
  • также открыть карту можно будет из сообщения в выписке, которое в скором времени получат клиенты.

Важно! Для получения выплаты от государства обязательно должно быть установлено приложение “Дія”.

Отметим, что функция должна заработать уже в течении дня, 9 декабря. Как написал Гороховский, государство планирует начать выплаты уже 19 декабря, но надо следить за новостями из Кабмина, ведь дата может корректироваться.

“Карту советую оформить уже сейчас, чтобы мы заранее передали ее номер в Дію, и тогда вы получите выплату в числе первых,” – написал он.

В сообщении также указано, что monobank будет зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней, пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры (Минэкономики-Казначейство-Ощадбанк).

Справка Finance.ua:

  • чтобы получить 1000 грн за вакцинацию по инициированной Президентом программе еПоддержка, сгенерировать сертификат о вакцинации в программе Дія нужно уже сейчас. Как это сделать – мы объясняли по ссылке;
  • как известно, потратить виртуальную тысячу гривен можно будет на услуги в трех сферах-культуру, путешествия и спорт, а именно: путешествия по Украине; билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия; услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т.д.
  • бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продаж, поскольку иного способа расчета не будет;
  • в общем на выплаты вакцинированным украинцам будет направлено 8 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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