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Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить деньги в приложении Дія

Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить деньги в приложении Дія

Чтобы получить 1000 грн за вакцинацию по инициированной президентом программе еПоддержка, сгенерировать сертификат о вакцинации в программе Дія нужно уже сейчас.

Программа еПоддержка стартует с 19 декабря для каждого гражданина, который прошел полный курс вакцинации (не важно — до или после старта программы) одной из вакцин, одобренных ВОЗ для Украины:

  • AstraZeneca/Covishield;
  • CoronaVac (Sinovac Biotech);
  • Johnson&Johnson (достаточно одной дозы);
  • Moderna;
  • Pfizer/BioNTech.

Для генерации COVID-сертификата требуется:

  • скачать программу Дія и выполнить авторизацию;
  • на главном экране нажать «Добавить документ» или выбрать COVID-сертификаты в разделе «Услуги»;
  • поставить отметку о согласии на обработку персональных медицинских данных.

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В случае корректной информации, внесенной врачом в электронную систему, появление сертификата произойдет автоматически.

Период, когда можно воспользоваться 1 тыс. грн, ограничен: четыре месяца со дня начисления средств. Если за это время начисленная сумма не будет потрачена, она будет возвращена государству.

Потратить виртуальную тысячу гривен можно будет на услуги в трех сферах-культуру, путешествия и спорт, а именно:

  • путешествия по Украине;
  • билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия;
  • услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т.д.

Отсутствие у человека смартфона или программы Дія планируют восполнить разработкой отдельного альтернативного механизма для реализации программы президента Владимира Зеленского в полной мере.

Справка Finance.ua:

  • бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продаж, поскольку иного способа расчета не будет;
  • сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам, увеличили до 8 млрд грн.
По материалам НВ
  • i

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