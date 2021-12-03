Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить деньги в приложении Дія

Чтобы получить 1000 грн за вакцинацию по инициированной президентом программе еПоддержка, сгенерировать сертификат о вакцинации в программе Дія нужно уже сейчас.

Программа еПоддержка стартует с 19 декабря для каждого гражданина, который прошел полный курс вакцинации (не важно — до или после старта программы) одной из вакцин, одобренных ВОЗ для Украины:

AstraZeneca/Covishield;

CoronaVac (Sinovac Biotech);

Johnson&Johnson (достаточно одной дозы);

Moderna;

Pfizer/BioNTech.

Для генерации COVID-сертификата требуется:

скачать программу Дія и выполнить авторизацию;

на главном экране нажать «Добавить документ» или выбрать COVID -сертификаты в разделе «Услуги»;

-сертификаты в разделе «Услуги»; поставить отметку о согласии на обработку персональных медицинских данных.

Читайте также: Просят номер карты для выплат за вакцинацию: в МИинздраве рассказали о новой мошеннической схеме

В случае корректной информации, внесенной врачом в электронную систему, появление сертификата произойдет автоматически.

Период, когда можно воспользоваться 1 тыс. грн, ограничен: четыре месяца со дня начисления средств. Если за это время начисленная сумма не будет потрачена, она будет возвращена государству.

Потратить виртуальную тысячу гривен можно будет на услуги в трех сферах-культуру, путешествия и спорт, а именно:

путешествия по Украине;

билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия;

услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т.д.

Отсутствие у человека смартфона или программы Дія планируют восполнить разработкой отдельного альтернативного механизма для реализации программы президента Владимира Зеленского в полной мере.

Справка Finance.ua:

бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продаж, поскольку иного способа расчета не будет;