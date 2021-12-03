Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить деньги в приложении Дія

Чтобы получить 1000 грн за вакцинацию по инициированной президентом программе еПоддержка, сгенерировать сертификат о вакцинации в программе Дія нужно уже сейчас.
Программа еПоддержка стартует с 19 декабря для каждого гражданина, который прошел полный курс вакцинации (не важно — до или после старта программы) одной из вакцин, одобренных ВОЗ для Украины:
Для генерации COVID-сертификата требуется:
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В случае корректной информации, внесенной врачом в электронную систему, появление сертификата произойдет автоматически.
Период, когда можно воспользоваться 1 тыс. грн, ограничен: четыре месяца со дня начисления средств. Если за это время начисленная сумма не будет потрачена, она будет возвращена государству.
Потратить виртуальную тысячу гривен можно будет на услуги в трех сферах-культуру, путешествия и спорт, а именно:
Отсутствие у человека смартфона или программы Дія планируют восполнить разработкой отдельного альтернативного механизма для реализации программы президента Владимира Зеленского в полной мере.
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