Украина вводит накопительную пенсию - экспериментальный проект

Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому работники предприятий большой приватизации перейдут на накопительную пенсионную систему.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации.
«Сегодня правительство начало экспериментальный проект-программу дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, который покупает такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более чем половины работников предприятия», — сказано в сообщении.
Взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.
«Это станет одним из первых шагов к полноценному введению накопительной пенсионной системы для всех украинцев. Президент Украины поддерживает эту инициативу, и я уверен, что Парламент также ее поддержит», — добавил Шмыгаль.
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