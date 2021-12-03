Украина вводит накопительную пенсию - экспериментальный проект

Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому работники предприятий большой приватизации перейдут на накопительную пенсионную систему.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации.

«Сегодня правительство начало экспериментальный проект-программу дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, который покупает такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более чем половины работников предприятия», — сказано в сообщении.

Взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

«Это станет одним из первых шагов к полноценному введению накопительной пенсионной системы для всех украинцев. Президент Украины поддерживает эту инициативу, и я уверен, что Парламент также ее поддержит», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

ранее министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что пенсионная реформа в Украине может быть введена не ранее 2023 года — до того времени необходимо принять изменения в законодательство;

Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы;