Водителям-лихачам ужесточат наказание: что подготовили в ВР

В Верховную Раду Украины подали новый законопроект, который предусматривает увеличение штрафов и даже лишение прав.

На данный момент по всей Украине работает менее двух сотен камер видео- и фотофиксации. В МВД уверяют, что к 2024-му их будет полторы тысячи. Но хоть в этом году штрафы за превышение скорости ощутимо выросли, любителей нажать на газ это никак не остановило.

Finance.ua узнал от “2+2”, проекта ДжеДАИ подробности, на сколько планируют увеличить штрафы для любителей погонять.

Новые штрафы за превышение скорости в населенном пункте:

на 20 км/ч – 340 гривен;

на 30 км/ч – 1,7 тысячи гривен;

на 50 км/ч – лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев;

на 70 км/ч – лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Напомним, по данным Опендатабот, которая ссылается на данные Нацполиции по ДТП, установка камер на дорогах не повлияла на количество аварий. Так, за 10 месяцев 2021 года количество ДТП в Украине увеличилось еще на 14%, произошло 154 480 дорожно-транспортных происшествий. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что в этом году закон предоставил судам такой инструмент как конфискация автомобилей у водителей, которые в течение года два и более раз были пойманы за рулем нетрезвыми. Несмотря на это, суды крайне неохотно применяют эту норму, так же как и норму об административном аресте таких нарушителей. Такие санкции применяются менее чем в 5% случаев.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.

Справка Finance.ua:

к примеру, в Австрии стали принимать жесткие меры по «успокоению» любителей высоких скоростей. Превышение скорости на 30 км/ч теперь карается штрафом 150 евро вместо прежних 70 евро, а за превышение на 40 км/ч в населенных пунктах или более 50 км/ч за городской чертой придется расстаться с 300 евро (150 евро).

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