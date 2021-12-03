Водителям-лихачам ужесточат наказание: что подготовили в ВР

В Верховную Раду Украины подали новый законопроект, который предусматривает увеличение штрафов и даже лишение прав.
На данный момент по всей Украине работает менее двух сотен камер видео- и фотофиксации. В МВД уверяют, что к 2024-му их будет полторы тысячи. Но хоть в этом году штрафы за превышение скорости ощутимо выросли, любителей нажать на газ это никак не остановило.
Finance.ua узнал от “2+2”, проекта ДжеДАИ подробности, на сколько планируют увеличить штрафы для любителей погонять.
Новые штрафы за превышение скорости в населенном пункте:
Напомним, по данным Опендатабот, которая ссылается на данные Нацполиции по ДТП, установка камер на дорогах не повлияла на количество аварий. Так, за 10 месяцев 2021 года количество ДТП в Украине увеличилось еще на 14%, произошло 154 480 дорожно-транспортных происшествий. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что в этом году закон предоставил судам такой инструмент как конфискация автомобилей у водителей, которые в течение года два и более раз были пойманы за рулем нетрезвыми. Несмотря на это, суды крайне неохотно применяют эту норму, так же как и норму об административном аресте таких нарушителей. Такие санкции применяются менее чем в 5% случаев.
По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.
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