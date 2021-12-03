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Toyota вместе с BYD разрабатывает новый электрический седан

Toyota вместе с китайской компанией BYD разрабатывает новый электрический седан. В продаже он, по данным Automotive News Europe, появится в 2022 году.

Компания Toyota планирует в ближайшие годы разработать и выпустить на рынок 15 новых электромобилей. Семь из них войдут в линейку bZ. Первой моделью в этой линейке стала Toyota bZ4X, а второй моделью будет электрический седан, создаваемый при помощи компании BYD.


BYD — один из крупнейших в мире производителей электромобилей. Toyota интересуют прежде всего литий-железо-фосфатные батареи Blade, которыми BYD оснащает свои автомобили. Они по размеру меньше, чем литий-ионные батареи.

Такие батареи помогут японскому автогиганту создать доступный, но достаточно большой и вместительный электромобиль. Ожидается, что его цена составит около 30 000 долларов.

По материалам autonews.ua
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