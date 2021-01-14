Подорожание железнодорожных перевозок: насколько вырастут цены

«Укрзализныця» планирует провести индексацию тарифов.
Об этом пишет пресс-служба Мининфраструктуры в Telegram.
«Наконец-то вопрос индексации пассажирских тарифов, которые с 2018 года не индексировались, несмотря ни на уровень инфляции, ни на курс валют, поднялся до обсуждения на государственном уровне», — сообщили в министерстве.
И хотя запланированная индексация далека от покрытия существующих расходов (например, стоимость плацкарта из Киева во Львов вырастет со 190 грн до 232 грн – при этом постепенно, с марта по декабрь), радует уже тот факт, что вопрос стоит на повестке дня профильного министерства.
«Надеемся, что результатом сотрудничества с МИУ станет, помимо индексации тарифов, и расширение программы лояльности и скидок и повышение качества услуг», — сказано в сообщении.
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