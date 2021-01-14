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Подорожание железнодорожных перевозок: насколько вырастут цены

Подорожание железнодорожных перевозок: насколько вырастут цены

«Укрзализныця» планирует провести индексацию тарифов.

Об этом пишет пресс-служба Мининфраструктуры в Telegram.

«Наконец-то вопрос индексации пассажирских тарифов, которые с 2018 года не индексировались, несмотря ни на уровень инфляции, ни на курс валют, поднялся до обсуждения на государственном уровне», — сообщили в министерстве.

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И хотя запланированная индексация далека от покрытия существующих расходов (например, стоимость плацкарта из Киева во Львов вырастет со 190 грн до 232 грн – при этом постепенно, с марта по декабрь), радует уже тот факт, что вопрос стоит на повестке дня профильного министерства.

«Надеемся, что результатом сотрудничества с МИУ станет, помимо индексации тарифов, и расширение программы лояльности и скидок и повышение качества услуг», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость билетов на поезда будет постепенно расти с марта этого года. К концу 2021 года стоимость билетов увеличится на 22%. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
  • По его словам, индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по 2%.

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По материалам Finance.UA
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