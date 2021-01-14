Правительство повысило зарплаты бюджетникам

Кабинет министров повысил зарплаты работников бюджетных учреждений с 1 января на 20%, а с 1 декабря — еще на 8,3%.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании правительства 20 января.

Размеры окладов:

с 1 января 2021 года должностные оклады работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы составят 2670 гривен;

с 1 декабря 2021 года — 2893 гривны.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2225 грн.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 1 сентября 2020 года соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда (2225 грн) и минимальной заработной платой (5000 грн) составляет 44,5%.

«С целью недопущения увеличения денежного разрыва между должностным окладом (тарифной ставкой) работника 1-го тарифного разряда и размером минимальной заработной платы в 2021 году (с 01.01.2021 — 6000 грн, с 01.12.2021 — 6500 грн), размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, на основе которого начисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра», — говорится в документе.

Кого касаются нововведения:

работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.

«Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Только что правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами», — сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, должностной оклад учителя без категории учреждения общего среднего образования с 1 января 2021 г. составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 года — 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

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