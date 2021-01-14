Полиция теперь сможет штрафовать владельцев авто на еврономерах на месте

Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, а потому теперь может проверять статус автомобилей на иностранных номерах. По факту, это означает, что полицейские получили право штрафовать владельцев авто на еврономерах на месте.

Пока система работает в тестовом режиме в Харьковской области, но в ближайшее время будет запущена по всей Украине, пишет сайт «Сегодня».

Размеры штрафов:

размер первого штрафа — 8,5 тыс. гривен;

за повторное нарушение — штраф 17 тыс. гривен или лишение водительских прав на год.

Наказание налагается за управление авто на иностранной регистрации, которое вовремя не покинуло пределы Украины, и за управление автомобилем на еврономерах не тем человеком, который ввез авто в Украину.

Ранее полицейские могли тормозить владельцев авто на еврономерах только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только сотрудники таможни, которые не имели права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, другие налагали взыскания.

Полицейские сейчас обязаны останавливать автомобили для проверки, если к ним поступала информация, что за рулем может быть нарушитель. Впрочем, если такой информации не было, у правоохранителей все равно есть право остановить машину.

Как заявлял глава МВД Арсен Аваков, такие меры помогут привлекать к ответственности нарушителей.

При этом ранее в Верховной Раде придумали новые налоговые льготы для «еврономеров» — предложили освободить от налогообложения при импорте автомобилей в Украину льготников и владельцев «еврономеров», которые ввезли машины до 1 сентября 2020 года. Об этом говорится в законопроекте № 4172.

Справка Finance.ua:

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, полицейские могут штрафовать водителей авто на иностранных номерах за то, что управляемая ими машина была ввезена на таможенную территорию Украины другим лицом.

В Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации.

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