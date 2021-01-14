Индексация-2021: кому пересчитают пенсии и пособия

В 2021 году в Украине состоится индексация пенсий, а также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«В этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам. И это чрезвычайно важно, чтобы государство поддерживало уязвимые слои населения», — заявил Шмыгаль.
Напомним, в этом году повышение состоится в несколько этапов. Уже с 1 января 2021 года выросли пенсии, «привязанные» к минимальной зарплате. С 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам, сделав поправку на трудовой стаж. С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат вновь повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн). Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75−79 лет — 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.
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