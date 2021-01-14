0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 406 0

Индексация-2021: кому пересчитают пенсии и пособия

Индексация-2021: кому пересчитают пенсии и пособия

В 2021 году в Украине состоится индексация пенсий, а также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«В этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам. И это чрезвычайно важно, чтобы государство поддерживало уязвимые слои населения», — заявил Шмыгаль.

Напомним, в этом году повышение состоится в несколько этапов. Уже с 1 января 2021 года выросли пенсии, «привязанные» к минимальной зарплате. С 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам, сделав поправку на трудовой стаж. С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат вновь повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн). Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75−79 лет — 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.

Справка Finance.ua:

  • С 1 декабря 2020 года украинским пенсионерам повысили пенсионные выплаты.
  • Так, средняя пенсия украинцев с первой группой инвалидности повысилась на 370,5 грн до 11 498,5 грн. При этом пенсионную выплату участникам боевых действий увеличили на 94 грн до 2918,8 грн. Также повышение получили и украинцы с минимальной выплатой — на 57 грн, до 1769 грн.
  • Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что перерасчет пенсионных выплат в Украине откладывается до марта 2021 года. По его словам, деньги в бюджете на индексацию пенсий, которая проходит ежегодно, есть. Однако в Минфине договариваются о сроках.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.