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Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистов

Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистов

Кабинет министров согласовал реализацию эксперимента по профессиональному обучению безработных Киева по потребностям работодателей в ІТ-сфере.

Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко

«Кабмин согласовал реализацию в городе Киеве эксперимента по профессиональному обучению безработных для нужд работодателей сферы ІТ», — написал Алексей Гончаренко.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в связи карантинными ограничениями возросло количество безработных, в том числе за счет возвращения в Украину большого количества граждан Украины, работавших за рубежом, притом что украинские ІТ-компании испытывают недостаток специалистов с нужными навыками.

Кто будет участниками эксперимента:

  • работодатели сферы информационных технологий;
  • субъекты образовательной деятельности, предоставляющие услуги в системе неформального образования;
  • зарегистрированные безработные, имеющие право на получение социальных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации.

Финансирование проекта:

  • финансирование обучения будет осуществляться за счет средств Фонда соцстраха.

Как стать кандидатом на участие в эксперименте:

  • быть зарегистрированным в Киевском центре занятости;
  • пройти компьютерное тестирование;
  • дальше комиссия должна изучить документы кандидата: мотивационное письмо, справку о прохождении псих- и наркоосмотра и результаты тестов.

После прохождения обучения работодатель должен в течение 30 дней трудоустроить участника эксперимента на срок не менее года и платить ему не менее двух минимальных заработных плат.

Справка Finance.ua:

  • Медианная зарплата разработчика в Украине составляет $ 2500 в месяц (после налогообложения), согласно данным зимнего опроса. Это на $ 200 больше, чем в опросе за июнь.
  • Самые высокие зарплаты у QA Manager — $ 3500 медиана, тогда как у Intern’а — $ 335. Медианная зарплата Junior QA более чем вдвое меньше Middle. Тогда как у Middle почти вдвое меньше Senior.

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По материалам Finance.UA
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