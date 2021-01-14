Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистов

Кабинет министров согласовал реализацию эксперимента по профессиональному обучению безработных Киева по потребностям работодателей в ІТ-сфере.
Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко
«Кабмин согласовал реализацию в городе Киеве эксперимента по профессиональному обучению безработных для нужд работодателей сферы ІТ», — написал Алексей Гончаренко.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в связи карантинными ограничениями возросло количество безработных, в том числе за счет возвращения в Украину большого количества граждан Украины, работавших за рубежом, притом что украинские ІТ-компании испытывают недостаток специалистов с нужными навыками.
Кто будет участниками эксперимента:
Финансирование проекта:
Как стать кандидатом на участие в эксперименте:
После прохождения обучения работодатель должен в течение 30 дней трудоустроить участника эксперимента на срок не менее года и платить ему не менее двух минимальных заработных плат.
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