Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"

«Еврономера» начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП полиция не может определить владельца такого авто.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится на странице «Водители Украины» в Facebook.

«Сбивает человека, мы прибываем на место — евробляхи есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если у автомобиля нет переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закреплена за каким-то человеком и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо — должен быть порядок», — сказал Аваков.

Справка Finance.ua: