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Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"

Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"

«Еврономера» начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП полиция не может определить владельца такого авто.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится на странице «Водители Украины» в Facebook.

«Сбивает человека, мы прибываем на место — евробляхи есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если у автомобиля нет переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закреплена за каким-то человеком и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо — должен быть порядок», — сказал Аваков.

Справка Finance.ua:

  • Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, поэтому теперь может проверять статус автомобилей на иностранных номерах. По факту, это означает, что полицейские получили право штрафовать владельцев авто на еврономерах на месте.
По материалам Обозреватель
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