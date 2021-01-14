Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"

«Еврономера» начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП полиция не может определить владельца такого авто.
Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится на странице «Водители Украины» в Facebook.
«Сбивает человека, мы прибываем на место — евробляхи есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если у автомобиля нет переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закреплена за каким-то человеком и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо — должен быть порядок», — сказал Аваков.
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